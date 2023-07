- Płacenie za Wagnera nie uczyniłoby Putina - ani Rosji - automatycznie prawnie odpowiedzialnymi za jego zbrodnie - powiedział Dapo Akande, profesor prawa międzynarodowego w Blavatnik School of Government w Oksfordzie. Ale może to być ważna część szerszej sprawy.

- To ważne przyznanie się - powiedział. - Finansowanie samo w sobie nie jest wystarczające, aby stwierdzić, że ktoś jest odpowiedzialny za przestępstwo międzynarodowe ... utrudnia stwierdzenie, że "te rzeczy nie mają z nami nic wspólnego" - dodał.

- Powiedziałeś, że faktycznie finansowałeś tę grupę, więc oznacza to, że w pewnym sensie przyczyniałeś się do tego, co robi ta grupa. Być może prokuratura będzie musiała wykazać więcej lub sąd będzie musiał znaleźć więcej, ale przynajmniej pierwszy element jest spełniony - uważa ekspert.