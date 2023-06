Petycja trafiła do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, gdzie senatorowie pochylili się nad nią z pełnym entuzjazmem. Robert Mamątow z PiS zauważył, że małżeństwom z 50-letnim stażem przyznawany jest medal za długoletnie pożycie małżeńskie, ale jego zdaniem to za mało. – Medal pewnie gdzieś tam stoi i zbiera kurz, ale to nie o to chodzi. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy instytucja małżeństwa jest tak łatwo rozbijana, tak łatwo zrywana, osoby, które przeżyły ze sobą 50 lat, zasługują na jakąś formę nagrody – powiedział polityk.

Świadczenie dla małżeństw z długim stażem. Co na to rząd?

– Popieram stanowisko pana senatora Mamątowa – dodał były minister nauki i były wicemarszałek Senatu Michał Seweryński w PiS, a następnie komisja ponad politycznymi podziałami przegłosowała przygotowanie projektu ustawy przed Biuro Legislacyjne. Za było pięciu senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden się wstrzymał.

Co na to rząd? Obecna podczas posiedzenia przedstawicielka resortu rodziny nie wypowiedziała się ani za, ani przeciw petycji. Senator Mamątow mówi nam, że propozycja nie była jeszcze konsultowana z rządem. – Zdecydowaliśmy o przygotowaniu propozycji legislacyjnej i dopiero wtedy włączy się minister finansów – mówi.

Jego zdaniem wprowadzenie dodatku „jest realne”, bo nie będą wiązać się z nim wielkie koszty. Jakie? Szacunków dokonała „Rzeczpospolita”. Z danych Ministerstwa Rodziny wynika, że w Polsce małżeństw z 50-letnim stażem jest 97,3 tys. Przyznanie im po 5 tys. zł kosztowałoby 487 mln zł. Gdyby dołożyć do tego pary z 55-, 60- i 65-letnim stażem, koszty wzrosłyby do 926 mln zł. Małżeństw z jeszcze dłuższym stażem jest już bardzo niewiele.

To nie pierwszy raz, gdy parlament zajmuje się podobną petycją. W ubiegłym roku Komisja ds. Petycji w Sejmie rozpatrywała propozycję, przewidującą wprowadzenie dla małżeństw z długoletnim stażem comiesięcznego świadczenia, przypominającego 500+. Inicjatywę jako „piękną” określiła Elżbieta Rafalska z PiS, była minister rodziny, odpowiedzialna za wprowadzenie programu 500+. Nie sprzeciwiło jej się obecne kierownictwo ministerstwa, ale ostatecznie bieg petycji zakończył się na wysłaniu dezyderatu do tego resortu.