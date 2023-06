USA nie zmierzają do zmiany rządu w Rosji John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu

Wieczorem z orędziem do Rosjan wystąpił prezydent, Władimir Putin. Putin nie wymienił nazwiska Prigożyna, podziękował jednak najemnikom i dowódcom Grupy Wagnera za to, że wstrzymali swoje działania, aby uniknąć "bratobójczego przelewu krwi". Dodał, że większość członków Grupy Wagnera to patrioci.



Putin spotkał się też wieczorem z szefami resortów siłowych - w tym m.in. z Siergiejem Szojgu, ministrem obrony Rosji, którego dymisji domagał się Prigożyn. W poniedziałek rano resort obrony Rosji informował również o wizycie Szojgu na froncie na Ukrainie. Pojawienie się publiczne skonfliktowanego z Prigożynem ministra może być sygnałem, że - wbrew wcześniejszym spekulacjom - nie straci on stanowiska po buncie Grupy Wagnera.

Putin spotkał się też wieczorem z szefami resortów siłowych - w tym m.in. z Siergiejem Szojgu, ministrem obrony Rosji, którego dymisji domagał się Prigożyn. W poniedziałek rano resort obrony Rosji informował również o wizycie Szojgu na froncie na Ukrainie. Pojawienie się publiczne skonfliktowanego z Prigożynem ministra może być sygnałem, że - wbrew wcześniejszym spekulacjom - nie straci on stanowiska po buncie Grupy Wagnera.

Sam Prigożyn ostatni raz był widziany publicznie w sobotę wieczorem, gdy opuszczał Rostów nad Donem.

Po buncie Jewgienija Prigożyna słychać, ale nie widać

W wyemitowanym w poniedziałek 11-minutowym nagraniu twórca Grupy Wagnera tłumaczył, że sobotnie wydarzenia były "protestem, a nie próbą obalenia władzy w kraju". Prigożyn mówił też, że protestował przeciwko działaniom mającym doprowadzić do rozwiązania Grupy Wagnera 1 lipca.