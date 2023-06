Pakt senacki coraz bliższy. Pozostała decyzja w sprawie okręgów na Mazowszu i w Wielkopolsce

Sejmowa i senacka roszada

Jakie nowe nazwiska mogą pojawić się w Senacie? Ze strony PSL senatorem może zostać np. były premier Waldemar Pawlak. Od miesięcy mówi się też np. o kandydaturze byłego rzecznika praw obywatelskich prof. Adama Bodnara oraz o starcie niektórych samorządowców do Senatu (i do Sejmu). Obecnie nic nie wskazuje jednak, by „desant” samorządowców do parlamentu miał nastąpić. Jednym z nowych nazwisk jest marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, która kilka tygodni temu na łamach „Życia Regionów” zadeklarowała chęć startu do Senatu.

Czytaj więcej Okiem samorządowca Elżbieta Anna Polak: Sam monitoring nie pomoże Odrze Mamy w tej chwili trzypoziomowy system zarządzania kryzysowego, gdyby ponownie doszło do katastrofy na Odrze. Ale wciąż nie ma programu ratunkowego dla rzeki – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Więcej w tym roku może być przesunięć na linii Senat–Sejm. Już wiosną portal Interia.pl pisał o możliwym starcie do Sejmu obecnego senatora Krzysztofa Brejzy. W tym kontekście pojawiają się też nazwiska Bogdana Klicha, Marcina Bosackiego czy Bogdana Zdrojewskiego, którzy mieliby być lokomotywami wyborczymi w swoich okręgach do Sejmu. Cel jest prosty – maksymalizacja wyniku i mobilizacja wyborców. Senat uważany jest przez opozycję za ważny (również, a może przede wszystkim pod względem symbolicznym), ale oczywiście starcie o władzę rozstrzygnie się w Sejmie. – Wszyscy spodziewamy się morderczej, wyrównanej kampanii. Już widać tego zapowiedzi. Każde nazwisko na liście się będzie liczyć – mówi jeden z naszych informatorów z KO. Ale Senat ma też inne znaczenie – jako przykład współpracy opozycji.

PiS: Opozycja się kłóci

Do swojej senackiej kampanii szykuje się też oczywiście Nowogrodzka. Tym razem mają zostać wyciągnięte wnioski z kampanii w 2019 roku, gdy PiS straciło kontrolę nad Senatem. Ale w poniedziałek sztab PiS zaprezentował też kolejny element kampanijnego przesłania dotyczący opozycji właśnie. – Polacy oczekują zgody, współpracy i rządzących, którzy będą bronić interesu narodowego – mówił w poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek. PiS akcentuje jednocześnie w internecie różnice między „skłóconą opozycją” a obozem rządzącym, wykorzystując zdjęcia z niedawnego wiecu w Bogatyni, gdzie pojawili się wszyscy liderzy partii tworzących koalicję.

To wszystko sprawia, że rośnie znaczenie sygnałów ze strony opozycji pokazujących współpracę, takich jak pakt senacki.