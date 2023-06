Hiszpania: Premier Sánchez straszy faszyzmem

Kłopotliwi koalicjanci

Jednak socjaliści płacą wysoką cenę za koalicję z radykalną, ideologiczną lewicową Podemos. W szczególności spod pióra minister ds. równouprawnienia Irene Montero wyszło wiele nieudanych projektów ustaw, jak w sprawie zgody na akt seksualny, z powodu czego na wolność wyszło ponad tysiąc osób oskarżonych o gwałt.

Teraz na gruzach Podemos powstaje nowe, bardziej umiarkowane ugrupowanie lewicowe Sumar. Na jego czele stanęła popularna minister pracy Yolanda Díaz. Sánchez obawia się, że może do niego przejść część wyborców PSOE. Chce więc przeprowadzić wybory, zanim ta formacja się skonsoliduje. Ale to ryzykowne zagranie, bo może się okazać, że socjalistom zabraknie koalicjanta. Wielu Hiszpanów nie może jednak wybaczyć Sánchezowi, że doszedł do władzy dzięki wstrzymaniu się od głosów posłów Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC), i to zaledwie dwa lata po przeprowadzeniu nielegalnego referendum niepodległościowego przez nacjonalistyczny rząd regionalny w Barcelonie.

Równie kontrowersyjna jest współpraca premiera z baskijskim ugrupowaniem EH Bildu (także wstrzymał się od głosu w chwili wotum zaufania), politycznego spadkobiercy terrorystycznej organizacji ETA. Taka strategia współpracy z siłami uchodzącymi do tej pory za niegodne dialogu nazywa się już nawet w Hiszpanii „sanchyzmem”.

Premier może też zapłacić za długie już lata zapaści demograficznej. Starszy elektorat, bardziej skłonny do pójścia do wyborów, zwykle głosuje mocniej na prawicę. A młodych jest w Hiszpanii, jak i w całej Europie, coraz mniej.