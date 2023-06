Prezes PiS Jarosław Kaczyński został w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę powołany na stanowisko wicepremiera. Dotychczasowi wiceprezesi Rady Ministrów przestali pełnić funkcje wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego, zachowując teki ministrów.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Prezes PiS jedynym wicepremierem Prezes PiS Jarosław Kaczyński został przez prezydenta Andrzeja Dudę powołany na stanowisko wicepremiera. Dotychczasowi wiceprezesi Rady Ministrów przestali pełnić funkcje wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego, zachowując teki ministrów.

Radosław Fogiel o powrocie Kaczyńskiego do rządu: Ta zmiana ma dać lepszą koordynację prac rządu

Do sprawy odniósł się na antenie RMF FM Radosław Fogiel. - Wchodzimy w nowy etap. Rząd nie jest odlany w betonie – podlega rożnym zmianom. To ostatnia prosta przed wyborami, gdzie potrzebna jest koordynacja. Jednocześnie są to już pewne przygotowania do działań na przyszłość - powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. - W tym momencie Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem. Ta zmiana ma dać lepszą koordynację prac rządu. Dziś musimy mieć wszystkie ręce na pokładzie – w sposób bardzo zdecydowany i konkretny zarządzać działaniami rzadu i partii - dodał.

Polityk zapytany został między innymi, czy w zmianach chodzi o złagodzenie sporów – na przykład tego między Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim. - Jest rożna dynamika w Radzie Ministrów. Przypominam, że wszyscy ci, którzy byli na stanowiskach ministerialnych, nadal będą te stanowiska pełnić, bo są oceniani dobrze. Jest potrzebna pewna konsolidacja na ostatniej prostej przed wyborami. Jest potrzebna jasna i skrócona ścieżka podejmowania decyzji. Zależy nam na tym, żeby przedstawić Polakom najlepsze możliwe rozwiązania i przekonać ich do tego, że ta kadencja jest w naszym zasięgu - powiedział Fogiel. - Jarosław Kaczyński będzie wicepremierem przy premierze Morawieckim i będzie koordynował prace wszystkich resortów - za to, żeby komunikacja przepływała sprawnie. Wicepremier jest człowiekiem przed którym odpowiadają ministrowie - dodał.

Jak stwierdził Radosław Fogiel, „Jarosław Kaczyński, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który zostawił w trudnych momentach swoją partię i uciekł do Brukseli, poświęcił rok na prace, żeby partia była przygotowana dobrze do wyborów”. Polityk zapowiedział także, że podczas sobotniej konwencji PiS „przedstawione zostaną kolejne propozycje programowe”. - Powiemy, jakiej Polski chcemy. Będą nowe elementy programu trafiające w oczekiwania Polaków - podkreślił Radosław Fogiel.