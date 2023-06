Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Nieoficjalnie: W środę ogłoszenie decyzji

Spekulacje o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu pojawiły się przed tygodniem. Według portalu gazeta.pl prezes PiS miałby zostać wicepremierem, którym był już w latach 2020-22, gdy pełnił funkcję wiceszefa rządu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Powodem takiego obrotu spraw mają być pogłębiające się konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy oraz to, jak wygląda kampania wyborcza jego partii. Kaczyński miałby zostać jedynym wicepremierem, co oznaczałoby degradację Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina i Henryka Kowalczyka.

Co zdecydowało o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu

W środę o doniesienia w sprawie możliwego powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu zapytany został premier Mateusz Morawiecki. - Co do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jutro oczywiście będziemy dyskutować o tym na prezydium komitetu politycznego i potem zakomunikujemy jakie są nasze decyzje - oświadczył szef rządu.

Jednak według „Super Expressu” decyzja miała zapaść podczas „wielogodzinnej, wtorkowej narady w sztabie wyborczym na Nowogrodzkiej pod przewodnictwem nowego szefa sztabu wyborczego Joachima Brudzińskiego”. Gazeta podkreśla, że informację o powrocie Kaczyńskiego do rządu na stanowisko wicepremiera potwierdziła w dwóch niezależnych źródłach.