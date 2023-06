Xi Jinping jednak potrzebuje Ameryki i Niemiec

Inwestycje koncernów

Jeszcze w lutym w Monachium Blinken wdał się w ostrą polemikę z Wangiem Yi, gdy Amerykanie spodziewali się, że Chińczycy wesprą Rosję dostawami broni. Do dziś to się jednak nie stało i jak powiedział sekretarz stanu, Xi mu obiecał, że się nie stanie. Chińczycy potrzebują minimalnego porozumienia z Amerykanami, bo to warunek poprawy kondycji gospodarki ich kraju. Spodziewane silne odbicie po pandemii nigdy się nie zmaterializowało. Chiński prezydent, który wybiera się m.in. na szczyt G20 do New Dehli we wrześniu i na szczyt krajów Pacyfiku do San Francisco w listopadzie, chce też być postrzegany jako odpowiedzialny mąż stanu, a nie parias jak Putin.

Tej trudnej sztuki balansowania między współpracą a konfrontacją z Chinami muszą się nauczyć Niemcy. Tuż przed wtorkowym spotkaniem Scholza z Li Qiangiem wypłynęła do mediów robocza wersja pierwszej powojennej doktryny strategicznej Niemiec, w której ChRL określono jako „systematycznego rywala”. Kanclerz co prawda nie chce „odciąć” (decoupling) niemieckiego biznesu od Chin, jak tego w pewnym momencie domagali się od niego Amerykanie. Mówi jednak o „ograniczeniu ryzyka” poprzez zachęcanie inwestorów z Niemiec do szukania innych lokalizacji, jak Indie czy Meksyk.

To łatwe jednak nie jest z uwagi na ogromne zaangażowanie niemieckiego biznesu w Państwie Środka. Milion miejsc pracy w RFN zależy bezpośrednio od biznesu z Chińczykami (wiele milionów pośrednio), a za połowę europejskich inwestycji w Chinach odpowiedzialni są Niemcy. Nagła rezygnacja wepchnęłaby Niemcy w głęboki kryzys, który zapewne rozlałby się i na Polskę. Jednak także sam Xi liczy, że rozdzieli Berlin od Waszyngtonu, zachęcając go do utrzymania bliskiej współpracy z Pekinem.

Być może jednak dla Scholza najtrudniejsze będzie przekonanie niemieckich koncernów jak Volkswagen czy BASF do zmiany kursu. Obaj potentaci wciąż inwestują jak nigdy wcześniej w Chinach.