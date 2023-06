Nerwowość ogromna, która zapanowała po stronie PiS-owskiej, musi wynikać z sondaży wewnętrznych PiS-u Prof. Antoni Dudek, politolog i historyk

- Pierwszy się zorientował jaka to jest pułapka Władysław Kosiniak-Kamysz i powiedział, że też jest przeciwny przymusowej relokacji uchodźców - zauważył politolog. Jak dodał "założenie Kaczyńskiego jest takie, że cała opozycja demokratyczna powie, że jest za relokacją". Jednak, "jeśli za Kosiniakiem-Kamyszem wszyscy powiedzą, że są przeciw", wówczas - jak mówił prof. Dudek - referendum będzie przeprowadzane w warunkach, gdy wszyscy są przeciw. - Piłka jest po stronie opozycji - podsumował.

Czy marsz PO w Poznaniu pomoże Donaldowi Tuskowi zmobilizować wyborców?

A czy piątkowy marsz PO w Poznaniu i kolejne zapowiedziane przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska marsze pozwolą Platformie zmobilizować wyborców?

- Jeżeli demonstracja w Poznaniu będzie duża jak na rozmiary Poznania, to pomoże utrzymać tę falę. Jest jeden problem, który nazywa się wakacje. Jeśli są wakacje, to pytanie czy uda się Tuskowi po wakacjach przenieść to wzmożenie na okres powakacyjny, czy to się uda utrzymać. Na pewno Tusk odniósł sukces, złapał wiatr w żagle, ale z wiatrem jest tak, że trudno go utrzymać przez dłuższy czas - zauważył prof. Dudek.



- Po 4 czerwca sytuacja się zmieniła. Nerwowość ogromna, która zapanowała po stronie PiS-owskiej, musi wynikać z sondaży wewnętrznych PiS-u, z których może zaczęło wynikać, że Koalicja Obywatelska może na ostatniej prostej wyprzedzić PiS, a to byłaby prestiżowa klęska dla Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, gdy opozycja idzie do wyborów podzielona - stwierdził politolog.