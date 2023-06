Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich pierwszy raport ma opublikować do 17 września 2023 r. - Jestem przekonany, że jeżeli członkowie komisji założą, że w tym roku nie będą mieć wakacji, to jest to wykonalne - powiedział Bielan. - W roku 2009 i 2010 negocjowano szalenie ważny dla przyszłości Polski kontrakt z Gazpromem i rząd Tuska przyjął propozycje, żeby ten kontrakt obowiązywał na bardzo niekorzystnych dla Polski warunkach do roku 2037 - dodał. - Jeżeli wróciłby Tusk ze swoją prorosyjską polityką uzależniania Polski od surowców z Rosji, biorąc pod uwagę agresję Putina na Ukrainę, byłoby to fatalne rozwiązanie - podkreślił.