Mastalerek: Na czele komisji ds. rosyjskich wpływów powinien stanąć Rokita

Powinni w niej zasiąść ludzie "całkowicie niezależni intelektualnie" i tacy, na których w żaden sposób nie można wpłynąć - tu jako przykład takiej osoby Mastalerek wskazał byłego polityka PO Jana Marię Rokitę, który zasiadał m.in. w komisji badającej aferę Lwa Rywina.

Doradca stwierdził też, że na miejscu PiS starałby się dotrzeć do "samotni, gdzie przebywa Jan Maria Rokita" i przekonać go do udziału w pracach komisji, bo leżałoby to w interesie Prawa i Sprawiedliwości.



Mastalerek uważa, że partia rządząca jest dziś w defensywie, bo "przespała kilka ważnych momentów", np. nie reagując w żaden sposób na opozycyjny marsz 4 czerwca.

Radzi jednak, by nie wyciągać z tego faktu przedwczesnych wniosków.



- Nie ma co z tego wyciągać dalekosiężnych wniosków, takich jak wyciąga Platforma, której wyszedł jeden marsz i już kłócą się, kto będzie ministrem spraw wewnętrznych - oświadczył.