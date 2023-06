Korea Północna: Organizacja dziecięca przekazała armii wyrzutnie rakiet

Jak zauważa Reuters w ostatnim czasie północnokoreańska propaganda i władze Korei Północnej kładą nacisk na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa płynące z zewnątrz. Pjongjang uważa, że bezpieczeństwu Korei Północnej grozi polityka USA i Korei Południowej, a wspólne ćwiczenia południowokoreańskiej i amerykańskiej armii są przez propagandę Korei Północnej określane mianem "próby przed inwazją".

We wtorek, w czasie uroczystych obchodów rocznicy powołania Koreańskiego Związku Dzieci, doszło do przekazania przez Związek wyrzutni rakiet "Sonyeon" (po koreańsku słowo to oznacza "chłopca") północnokoreańskiej armii.

Związek powstał, aby promować państwową ideologię wśród najmłodszych, w tym doktrynę "dżucze" oznaczającą dążenie do samowystarczalności kraju.



W uroczystości przekazania wyrzutni rakiet brali udział czołowi przedstawiciele rządzącej Koreą Partii Pracujących Korei. Nie jest jasne w jaki sposób zebrane zostały środki na zakup wyrzutni rakiet.