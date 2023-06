Indie: Szef rządu szuka winnych katastrofy

W całych Indiach rozpoczęły się kontrole systemu kolei wybudowanego w większości jeszcze w czasach kolonialnych. Okazało się, że w lutym w ostatniej chwili uniknięto podobnej katastrofy w Karnatace. Mnożą się doniesienia o nieprawidłowościach i zaniedbaniach w całym kraju.

Rząd Modiego zainwestował w ostatnich latach ogromne środki w kolei, uruchamiając nawet superszybkie pociągi Vande Bharat, jednak modernizacja starych linii szła jak po grudzie. Pociągi te, podróżujące z szybkością 160 km na godzinę, łączące wielkie miasta, przedstawiane są jako jeden z sukcesów gabinetu Modiego w modernizacji kraju. W przyszłorocznych wyborach ma to znaczenie, biorąc pod uwagę, że z kolei korzystają w Indiach dziennie miliony mieszkańców kraju liczącego 1,4 mld mieszkańców. Potężna katastrofa nie powinna zmienić propagandowego przesłania rządu.

Opozycja rośnie

– Opozycja wzmaga krytykę rządu, ale bez większego sukcesu. Mało prawdopodobne, aby jedna z największych katastrof kolejowych mogła odbić się znacząco na popularności premiera Modiego – mówi „Rzeczpospolitej” Pranay Sharma z tygodnika „Outlook”.

Sądząc po sondażach, przewaga rządzącej BJP nad głównym przeciwnikiem – INC – wynosi co najmniej 10 punktów procentowych. O ile na stanowisku premiera ponad 40 proc. obywateli widzi po przyszłorocznych wyborach Narendrę Modiego, to nieco ponad 20 proc. Rahula Gandhiego z INC. Ale dystans się zmniejsza. A sondaże przeprowadzono jeszcze przed katastrofą w Orisie.

Rahul jest potomkiem rodziny, która przez 37 lat rządziła krajem z ramienia INC. Partii, której Indie w ogromnym stopniu zawdzięczają niepodległość. Kilka miesięcy temu został skazany na dwa lata więzienia za słowa wypowiedziane na jednym z wieców, kiedy to piętnując dwóch oszustów o nazwisku Modi, zadał retoryczne pytanie: „Jak to się dzieje, że wszyscy złodzieje noszą to samo nazwisko?”. Modi jest nazwiskiem popularnym, ale wszyscy wiedzieli, kogo miał na myśli.

Wyrok nie jest prawomocny. Jak na razie popularność Rahula Gandhiego rośnie, lecz nie wiadomo, czy to on poprowadzi Kongres do przyszłorocznych wyborów. Wiele wskazuje na to, że będzie to Mallikarjun Kharge, 80-letni polityk, który przejął Kongres przed rokiem po rezygnacji Sonii Gandhi, matki Rahula, z funkcji przewodniczącej partii.