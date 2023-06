Ponad dwa tygodnie od chwili ogłoszenia zmiany programu 500 Plus w 800 Plus rusza rządowa kampania billboardowa dotycząca nowelizacji ustawy o tym świadczeniu. Billboardy z hasłem "Inwestujemy w przyszłość Polski" będą pojawiać się w całym kraju. - Oczywiście chcemy przedyskutować całą tę ustawę tak, żeby cała ścieżka legislacyjna była zrealizowana. Rząd PiS konsekwentnie i wiarygodny sposób realizuje swoje obietnice, swoje zapowiedzi - zapowiedział w czwartek rano premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej z minister Marleną Maląg w Żabiej Woli. Billboardy odsyłają do specjalnej strony rządowej poświęconej zmianie 500 Plus w 800 Plus.

Czytaj więcej Polityka Tusk do Kaczyńskiego o 800 plus: Zróbmy to razem, na Dzień Dziecka Lider Platformy Donald Tusk zareagował na złożoną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego obietnicę podniesienia 500 plus do 800 plus. Tusk zaproponował, by sprawę szybko i "wspólnie" przegłosować w Sejmie.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy w trakcie konwencji programowej w połowie maja, podkreślali, że zgodnie z planem pierwszy etap dyskusji w mediach o opinii publicznej 800 Plus ma potrwać do wakacji, przy okazji różnych etapów realizacji programu. I do kolejnej konwencji PiS. Chwilowo, jako główny temat - przynajmniej w mediach - pojawiła kwestia ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Ale czwartkowa konferencja i początek kampanii outdoorowej w planie PiS to kolejny krok w strategii, która ma konsekwentnie budować rozpoznawalność 800 Plus wśród wyborców spoza medialnej bańki.

Politycy PiS zapowiadali też, że ustawa nowelizująca 500 Plus przejdzie ścieżkę legislacyjną a później trafi do Sejmu. Głosowanie jeszcze w tej kadencji Sejmu - tak wynikało z zapowiedzi.