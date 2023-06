Spot PiS z Auschwitz. Suski: Jak my cokolwiek zrobimy, to jest afera na niemalże cały świat

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot wykorzystujący nagrania przedstawiające były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. W materiale przypomina się, że w Auschwitz "zamordowano ponad 1 mln osób", a w czasie wojny zamordowano 6 mln Polaków. Następnie PiS pokazuje wpis publicysty Tomasza Lisa o treści "znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora".

Kadrowi z wpisem Lisa towarzyszy pytanie "czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem" i hasło "#Marsz4Czerwca". Spot nawiązuje do organizowanego przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską marszu w Warszawie "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, określanej mianem "lex Tusk", udział w marszu zadeklarowali liderzy PSL i Polski 2050, wcześniej zrobiło to kierownictwo Nowej Lewicy.

Fala krytyki wobec wpisu Lisa i spotu PiS-u

Po fali krytyki Tomasz Lis przeprosił za swój wpis o "komorze". Tłumaczył, że miał na myśli więzienną celę. "W języku więziennym cela to kajuta, natomiast cela izolatka to »komora«" - napisał. "Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia" - dodał.