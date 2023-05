Siarkowska tłumaczy, dlaczego nie poparła „lex Tusk”. „Ustawa jest niekonstytucyjna”

W piątek Sejm stosunkiem głosów 234 do 219 odrzucił senackie weto do ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Za przyjęciem ustawy zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości (wstrzymała się od głosu Anna Maria Siarkowska), Kukiz'15, koła Polskie Sprawy oraz formalnie niezrzeszeni Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

Ustawa zakłada m.in., że komisja będzie łączyć funkcje służb specjalnych, prokuratury i sądu. Dziewięciu członków komisji mogłoby w ramach decyzji administracyjnej orzec 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznej czy zakaz dostępu do informacji niejawnych.

Czytaj więcej Polityka Przedsiębiorcy apelują o zawetowanie „lex Tusk”. Piszą o „inkwizycji i sądach kapturowych” Rada Przedsiębiorczości oceniła, że skutkiem wejścia w życie ustawy o powołaniu komisji do badania rosyjskich wpływów byłoby „dalsze oddalanie się Polski od standardów przyjętych w zachodnich państwach demokratycznych” oraz „dramatyczne pogorszenie się klimatu do działania i rozwoju naszych firm”.

- Moje głosowanie nie powinno budzić zdziwienia - powiedziała w rozmowie z „Faktem” Anna Maria Siarkowska, tłumacząc, dlaczego jako jedyna w klubie PiS wstrzymała się od głosu (Maria Kurowska nie wzięła udziału w głosowaniu). - Tej ustawie sprzeciwiałam się od samego początku, za co zostałam w styczniu tego roku usunięta z sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych - dodała.

Posłanka Suwerennej (dawniej Solidarnej) Polski zwróciła uwagę, że o tym, iż ustawa jest niekonstytucyjna, mówiła już od dawna. - Walka z wpływami rosyjskimi nie może się odbywać przez ustanawianie prawa według standardów rosyjskich. Każdy przecież ma prawo do sprawiedliwego procesu, każdy ma prawo korzystać z domniemania niewinności, a winę należy udowodnić. Administracja publiczna nie jest sądem. Nie można nikomu odbierać praw publicznych, bez skazania prawomocnym wyrokiem sądu - argumentowała Siarkowska, zwracając uwagę, że „te podstawowe zasady państwa prawa nie są w ramach tej ustawy zachowane”.