Rosyjski opozycjonista: Putin myśli o wojnie z Zachodem

Gdyby Ukraińcy wyzwolili Krym. Myślę, że przewrót w Rosji byłby wówczas możliwy. O porażce w Chersoniu można było zapomnieć, Putin nic o tym mieście nie mówił. Ani razu. Myślę, że wielu Rosjan nawet nie wie, gdzie ten Chersoń leży na mapie. Już zapomnieli o nim. O Krymie nie da się zapomnieć. Psychologicznie i mentalnie jest bardzo ważnym regionem dla wielu ludzi w Rosji. Putin uwiązał swoją władzę bezpośrednio z Krymem. I porażka na półwyspie może doprowadzić do tego, że jego ludzie powiedzą „dość tego”.

Niedawno w Berlinie rosyjska opozycja demokratyczna podpisała wspólna deklarację, w której m.in. jest mowa o wycofaniu rosyjskich wojsk oraz powrocie Ukrainy do granic 1991 roku. Pana podpis też tam widnieje. Co to zmienia?

To bardzo ważna sprawa. Zawarliśmy postulaty, które nas łączą. Wojna jest zbrodnicza i Ukraina powinna odzyskać wszystkie swoje terytoria. Reżim Putina jest przestępczy i powinien zostać zlikwidowany. Rosja powinna naprawić i zrekompensować Ukrainie wyrządzone szkody. Rosyjska armia powinna opuścić wszystkie kraje, w których obecnie się znajduje poza granicami Rosji, również Gruzję i Mołdawię. I, co jest bardzo ważne, niedopuszczalne jest uprawianie polityki imperialnej. Treść tej deklaracji łączy opozycję demokratyczną Rosji. Zarzucają nam, że nie możemy się dogadać co do przynależności Krymu. Niech wszyscy widzą, że mamy w tej sprawie konsensus. Poza tym, podpisując deklarację, umówiliśmy się nie kłócić się publicznie, nie krytykować siebie nawzajem, by nie doprowadzać do podziałów w środowisku. Nie powinniśmy zajmować się wewnętrznymi sporami, musimy myśleć o losie kraju.

Nie wszystkie organizacje opozycyjne Rosji podpisały berlińską deklarację. Nie ma tam podpisu Fundacji na rzecz Walki z Korupcją, na której czele stoi uwięziony opozycjonista Aleksiej Nawalny. Kto będzie twarzą rosyjskiej opozycji?

Rosyjska opozycja to nie organizacje, to ludzie. Rosyjska opozycja nie potrzebuje liderów i jakieś jednej organizacji. To grono ludzi, którzy uważają się za Rosjan-Europejczyków, nie akceptują reżimu Putina i w miarę możliwości są w stanie z nim walczyć. Nie potrzebujemy liderów. Nawet Aleksiej Nawalny nie jest liderem opozycji. Podziwiamy go, jest szanowanym człowiekiem i odważnym. Ale to nie oznacza, że cała opozycja powierza mu jakieś funkcje. Dzisiaj to nikomu nie jest potrzebne. Rosyjska opozycja to sieciowa i horyzontalna struktura.