Niemiecka prasa: Gliwice to symbol nowej Europy

Wykolejenie pociągu w pobliżu Symefropola, na okupowanym Krymie, w wyniku działań partyzanckich, zablokowało jedyną drogę kolejową do okupowanego portu w Sewastopolu, siedziby rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - zauważa brytyjski resort obrony w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie.

Pytany o przyjęcie Ukrainy do NATO, Stoltenberg zastrzegł, że nie może uprzedzać decyzji szefów państw i rządów, „Jedno jest pewne: wszystkie kraje NATO są zgodne co do tego, że Ukraina powinna zostać członkiem Sojuszu” – powiedział. Najważniejszym zadaniem jest obecnie pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją. „Musimy stworzyć zabezpieczenia, aby Rosja już nigdy nie zaatakowała suwerennej i niezależnej Ukrainy” – podkreślił. Jak dodał, niektóre kraje chcą udzielenia Kijowowi „bezpośrednich gwarancji sojuszniczych”. „Musimy to obszernie przedyskutować” – zaznaczył Stoltenberg.

Za przyjęciem Ukrainy do NATO opowiedział się też były sekretarz stanu USA Henry Kissinger. Jego zdaniem przekazywanie Ukrainie nowoczesnej broni przy równoczesnym sprzeciwie wobec przyjęcia tego kraju do NATO jest „strasznie niebezpieczne”. Ukraina nie może stać się „samotnym państwem” pozostawiony samemu sobie. „Dozbroiliśmy Ukrainę na taką skalę, że stała się najlepiej uzbrojonym krajem w Europie, który posiada jednak najmniej doświadczone kierownictwo” – ostrzegł Kissinger. W wywiadzie dla tygodnika „The Economist” były szef MSZ wyraził opinię, że Rosja utraci wiele terenów, ale zachowa najprawdopodobniej Sewastopol na Krymie.