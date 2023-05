Minister rolnictwa przyznaje, że rolnicy nie chcą sprzedawać zboża

Zdaniem Telusa „największym problemem jest to, że jeszcze niechętnie rolnicy sprzedają zboże”. - Liczą na to, że jeszcze jest miesiąc do żniw i że może cena będzie wyższa na światowych rynkach - powiedział. Polityk poradził rolnikom, by sprzedali zboże i skorzystali z tej "dużej, wielkiej dopłaty". - Ta dopłata jest do 30 czerwca tylko. Takiej dopłaty jeszcze nigdy nie było - zaznaczył, zapewniając, że wartość tej pomocy to ponad 10 mld zł.