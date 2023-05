Europoseł był pytany, czy to dobrze, że Polska "tak demonstracyjnie i tak mocno" wspiera Ukrainę swoim uzbrojeniem. - Oczywiście, że dobrze, ale przy okazji Polska nie może być rozbrajana - odparł Leszek Miller.

- Jeżeli ja widzę pana prezydenta, który tak radośnie obwieszcza, że przekazaliśmy prawie 300 czołgów, wszystkie MiG-i i tak dalej, i tak dalej, no to myślę sobie: na litość Boską, dlaczego pan prezydent cieszy się, że rozbraja Polskę? - dodał.

Prezydent Duda: Przekazaliśmy Ukrainie mnóstwo uzbrojenia

Leszek Miller odniósł się przy tym do słów, jakie niedawno wypowiedział prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z dziennikarzami w Reykjaviku, gdzie odbywał się 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy, prezydent stwierdził, że jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, to Polska "jest tutaj w absolutnej awangardzie".

- To my przekazaliśmy właściwie niespotykane ilości uzbrojenia jeżeli chodzi o Unię Europejską - mówił Andrzej Duda. - My przekazaliśmy ponad 300 czołgów Ukrainie, my przekazaliśmy już prawie wszystkie nasze MiG-i-29, o które Ukraina nas właściwie od samego początku konfliktu prosiła - kontynuował.