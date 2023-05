Afera mailowa. Jak rząd umawiał się z Robertem Bąkiewiczem przed wyborami prezydenckimi

Swoją wiadomość kończy słowami "P.S. prośba o dyskrecję"

Afera mailowa

Na początku czerwca 2021 roku ówczesny szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały przejęte przez hakerów. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są e-maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka. Przedstawiciele rządu deklarowali, że nie będą odnosić się do autentyczności poszczególnych wiadomości. Prawdziwość kilku maili potwierdziły natomiast osoby, których nazwiska pojawiały się w korespondencji.

We wrześniu 2022 r. Dworczyk złożył rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówiąc, że o jego odejściu przeważyły względy osobiste. Obecnie Michał Dworczyk jest ministrem-członkiem Rady Ministrów.