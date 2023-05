Jarosław Kaczyński skierował do TK ludzi, którzy nie mają autorytetu prawniczego, ale są mu wierni Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka KO

Gasiuk-Pihowicz wytłumaczyła także, dlaczego opozycja zagłosowała przeciwko usunięciu posłów Suwerennej Polski z Komisji Sprawiedliwości.

- Opozycja stwierdziła, że wbije klin pomiędzy rządzących w czasie głosowania dotyczącego obecności czterech posłów Suwerennej Polski w Komisji Sprawiedliwości. Efekt był natychmiastowy - zaraz potem było posiedzenie tej komisji. Mieliśmy na niej pracować nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego czterech tysięcy upolitycznionych sędziów. Przez to co się stało, prace nad tą ustawą zostały zatrzymane. Naszym celem było zatrzymanie możliwości wprowadzania złych zmian do polskiego prawa - zaznaczyła posłanka.

Polityk odniosła się także do sporu w TK, który uniemożliwia Trybunałowi zajęcie się ustawą o Sądzie Najwyższym.

- Jarosław Kaczyński skierował do TK ludzi, którzy nie mają autorytetu prawniczego, ale są mu wierni. TK jest atrapą, która ma stwarzać pozory ładu konstytucyjnego w Polsce, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów partii rządzącej. Ale okazało się, że TK nie jest w stanie orzekać. Widzimy tam jak w soczewce wszystkie problemy, z którymi boryka się obecny rząd - podkreśliła parlamentarzystka.