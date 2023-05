Partie tworzą własne klony, bo obawiają się o swój byt

Stabilna Polska – tak nazywa się jedna z najnowszych partii, w Polsce. 24 kwietnia do rejestru wpisał ją Sąd Okręgowy w Warszawie. W Polsce jest w około 90 partii, większość kanapowych, jednak tę coś wyróżnia – założyli ją działacze Agrounii.

Reklama

Ta ostatnia też jest zarejestrowaną partią. Po ogłoszeniu współpracy z Porozumieniem jej działacze założyli jeszcze jedną – Ruch Społeczny, który ma wystartować do Sejmu. Po co im trzecia? Jak tłumaczy nam szef Agrounii Michał Kołodziejczak, założono ją na wszelki wypadek. Zaś tworzenie zapasowych partii to nowy trend w polityce. Agrounia nie jest bowiem jedyna.

Czytaj więcej Polityka Ziobro zmienia partię i ostrzega przed powrotem Tuska Ponad 2,5 tysiąca osób z Suwerennej Polski pojawiło się w Warszawie na konwencji zalożycielskiej partii, która zastąpi Solidarną Polskę. Nie było nikogo z PiS, za to w retoryce polityków Zbigniewa Ziobry dużo było mowy o Donaldzie Tusku.

Najbardziej znany przykład to nowa partia Zbigniewa Ziobry. Przed kilkoma dniami Solidarna Polska ogłosiła zmianę nazwy. W rzeczywistości złożono wniosek o rejestrację zupełnie nowego ugrupowania – Suwerennej Polski, więc Ziobro będzie miał nie jedną, lecz dwie partie.

Podobnie zdecydowali liderzy Konfederacji. Jak ujawniliśmy na początku kwietnia, m.in. członek Rady Liderów Konfederacji Witold Tumanowicz i jej skarbnik Michał Wawer zarejestrowali Partię Konserwatywną.