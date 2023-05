Prof. Anna Wojciuk: Trzeba zmienić ustrój Polski

Dzisiaj TK jest pod taką presją, ponieważ wiele ważnych reguł ustrojowych państwa polskiego jest kwestionowanych przez najważniejsze siły polityczne. Np. kwestionowane jest, w jaki sposób powinno być zorganizowane sądownictwo. TK jest pod takim ciśnieniem, ponieważ on na bieżąco zmienia te zasady gry. My uważamy, że nie da się rozwiązać sensownie sprawy Trybunału, spowodować, żeby był on stabilną, uznawaną instytucją, która faktycznie jest sędzią na boisku, dlatego że dzisiaj de facto cały czas te zasady gry na boisku się zmieniają.

Naszym zdaniem fundamentem musi być stworzenie zasad ustrojowych, na które się zgodzą główni gracze. Dopiero potem można rozmawiać o tym, w jaki sposób zorganizowana będzie ta instytucja, która będzie arbitrem w tej grze. Dzisiaj pozycja ustrojowa TK jest taka, że jest tym miejscem, które klepie zmienianie co chwila zasad gry. A to nie jest rozwiązanie tego sporu.

My mamy propozycję, w jaki sposób można zorganizować TK wolny od ryzyka zawłaszczenia przez jakąś opcję, stabilny. Proponujemy do tego celu wykorzystanie nowego senatu, który byłby złożony z nowych samorządowych wojewodów, głosujących głosem wyważonym liczebnością populacji. Tak że mamy propozycję, natomiast ona sama w sobie problemu nie rozwiąże, dopóki nie będzie stabilnych reguł gry, uznawanych przez głównych graczy.

Z państwa analizy wynika, że co będzie z trwałością tych reform, które wprowadziło PiS? Opozycja szykuje się do tego, żeby w przypadku wygranych wyborów natychmiast je cofnąć.

W ostatnim rozdziale mamy takie historyczne spojrzenie, również z prof. Antonim Dudkiem i prof. Maciejem Kisilowskim się do tego odnosimy. Jeżeli popatrzymy na polskie zasady ustrojowe, najtrwalsze z nich, cieszące się również największym poparciem obywateli, czyli te dotyczące samorządów, zostały wymyślone przez jajogłowych profesorów w ich gabinetach – m.in. prof. Jerzego Regulskiego, prof. Michała Kuleszę – a nie przez zawodników, którzy grają w tej grze. Nie przez polityków! Być może nie jest najlepszą sytuacją, kiedy aktor pisze scenariusz filmu dla samego siebie. Może wtedy z innymi aktorami ten scenariusz już nie działa tak dobrze. To jest nasza propozycja – żeby dać szansę spojrzenia na to ludziom, którzy nie zamierzają w tej grze potem grać, bo być może z tej perspektywy lepiej można reguły gry zaplanować.