Przemówienie Putina. O czym prezydent Rosji powie 9 maja? Pieskow komentuje

Pieskow był też pytany o wypowiedź Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego. Budanow powiedział, że Ukraińcy będą "zabijali Rosjan na całym świecie, aż do osiągnięcia całkowitego zwycięstwa Ukrainy na wojnie". Słowa te padły po tym, jak Budanow odmówił komentarza w sprawie zarzutów, że to strona ukraińska stała za zamachem na Darię Duginę, córkę ideologa Kremla Aleksandra Dugina.

- To rzeczywiście potworne oświadczenie. To oświadczenie i to, co powiedział pan Budanow, jest bezpośrednim potwierdzeniem, że reżim kijowski nie tylko sponsoruje działalność terrorystyczną, ale jest bezpośrednim organizatorem tej działalności - powiedział rzecznik Kremla.