Rosyjski myśliwiec przechwycił polski samolot. Rzecznik rządu mówi, jak zareaguje Polska

Rosja zupełnie nie bierze pod uwagę prawa międzynarodowego. Rzecznik rządu Piotr Müller

W poniedziałek o komentarz do sprawy poproszony na antenie TVP Info został rzecznik rządu Piotr Müller. - Niestety, będziemy się spotykać z takimi prowokacjami - ocenił.

- Przypomnijmy, to jest misja polskiej Straży Granicznej w ramach misji unijnej, Frontexu, czyli ochrony, monitorowania granic zewnętrznych Unii Europejskiej, w tym wypadku na terenie Rumunii - dodał.

- To zachowanie ze strony rosyjskiego wojska należy odebrać w kategorii prowokacji - oświadczył Müller. - Rosja niestety szuka takich pól, gdzie może doprowadzić np. do jakiegoś wypadku, do jakiegoś wydarzenia, które miałoby zły wymiar, a jednocześnie co do którego mogłaby umyć ręce i stwierdzić, że to nie jest jej wina, że samolot przeleciał obok, że to było dwuznaczne i wtedy wokół takiej sytuacji wywołać kolejne emocje polityczne, ale również strach - mówił Piotr Müller dodając, że Rosja na wojnie z Ukrainą nie radzi sobie "tak, jakby sobie tego życzyła", więc szuka teraz na potrzeby swojej wewnętrznej propagandy jakiegoś "sukcesu".