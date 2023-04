Jacek Nizinkiewicz: Premier ma rację, za PiS jest inaczej

Eurodeputowana PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że… „ceny na Orlenie i nie tylko, będą coraz niższe”. Kilka dni wcześniej, prezes tego Orlenu zapowiedział coś innego w rozmowie z „Super Expressem”: - Gdybym obniżył ceny paliw, to automatycznie zachwiałbym parytetem importowym – stwierdził Daniel Obajtek. Jak to jest, że raz prezes Orlenu wyjaśnia Polakom, że niższe ceny doprowadziłyby do paraliżu na rynku, na stacjach paliwa mogłoby zabraknąć, a kilka dni później Orlen ma obniżyć ceny i do paraliżu rynku nie dojdzie? Interes partyjny PiS wygrał z interesem państwa. Dostaliśmy kolejny koronny dowód, że spółki Skarbu Państwa mają przede wszystkim działać na korzyść PiS. Tym bardziej przed wyborami.

PiS niezmiennie zbiera haracz od szefów państwowych spółek. W styczniu było to już 1,3 mln zł na koncie PiS od menedżerów m.in. KGHM, Grupy Azoty, PZU i Enei. Jeśli dodamy do tego wsparcie mediów publicznych, z TVP, Polskim Radiem i mediami Orlenu na czele (które powinno być oznaczone jako materiały partyjne), to okazuje się, że wybory będą walką Dawida z Goliatem. Partia władzy jest potężna i uzbrojona po zęby, niczym Goliat i przez kolejne miesiące odpiera ataki opozycji, co pokazują sondaże.

PiS wykorzystuje państwo nie tylko przed wyborami, ale również w trakcie swoich rządów, co najjaskrawiej pokazują choćby ostatnie przypadki zatrudnienia siostry premiera na fikcyjnym etacie czy specjalne traktowanie rodziny marszałek Elżbiety Witek przez podległą PiS służbę zdrowia, kosztem zdrowia i życia innych pacjentów.

Wszyscy widzą, że rządzący, jakby powiedział prezydent Andrzej Duda, „doją” państwo i wykorzystują, a część społeczeństwa przywykła do traktowania nienormalności jako normalności. Jeśli ten stan nierównowagi się utrzyma, to wybory nie będą uczciwe i sprawiedliwe.