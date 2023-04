Witek z zastępcami anulowała kolejne kary dla posłów PiS

Przykłady? Najnowszy, oprócz sprawy Barbary Bartuś i Marka Suskiego, dotyczy Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. 25 stycznia prezydium uchyliło naganę, którą dostał od komisji z powodu wpisu na Twitterze o tym, że „dzieci mają mieć dzieciństwo, a nie stawać się ofiarami tęczowej ideologii” i „potrzebna jest ustawa o ochronie dzieci przed propagandą LGBT”.

Kowalski jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę pozytywnych dla siebie uchwał prezydium, bo łącznie uniewinniany był już cztery razy. W tej kadencji anulowano też m.in. naganę dla posłanki PiS Joanny Lichockiej, ukaranej za pokazanie środkowego palca na sali obrad, czy też naganę dla ministra edukacji Przemysława Czarnka, który otrzymał ją za słowa o LGBT, że „ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Czy prezydium jest stronnicze? Jacek Świat, członek Komisji Etyki z PiS, twierdzi, że nie. Zauważa, że komisja, w której zasiada, jest jedyną, w której większość ma opozycja, a wyjątkowo często karni są posłowie PiS. – Sprawy dotyczące polityków opozycji są bardzo często umarzane na wstępnym etapie, zaś posłów PiS karze się za nawet wyimaginowane przewinienia – mówi. – Posłowie najbardziej radykalnej opozycji bardzo często przekraczali granice cywilizowanego zachowania, jednak nawet nie składaliśmy wniosków, bo przy obecnym składzie komisji nie ma to większego sensu – dodaje.

Rzeczywiście, ze strony internetowej komisji wynika, że oprócz posłów PiS komisja co prawda chętnie karze polityków opozycji, jednak tylko z Konfederacji. Np. Janusz Korwin-Mikke był karany 13 razy, zaś Grzegorz Braun – aż 15. Spoza Konfederacji ukarano tylko dwoje posłów opozycji – Tomasza Lenza i właśnie Klaudię Jachirę (oboje z KO).

Mimo to członek komisji Jan Łopata z Koalicji Polskiej podkreśla, że stara się ona być obiektywna. – Po prostu liczba trafiających do nas wniosków, dotyczących posłów PiS jest znacznie większa – mówi. – Bardzo bulwersuje mnie to, że prezydium uchyla kary bez zadania nam żadnego pytania, prośby o wyjaśnienia czy też o uczestnictwo w posiedzeniu kogoś z komisji. To czysta polityka w wydaniu prezydium – twierdzi.

Zaś Klaudia Jachira mówi, że anulowanie kar dla posłów Barbary Bartuś i Marka Suskiego „pokazuje standardy obecnej władzy, która troszczy głównie o swoich”. – Każdy, kto obserwował tę sytuację w telewizji, może łatwo ocenić, kto był poszkodowany, a kto nie. Uznanie przez prezydium, że to ja zasługuję na karę, jest absurdalne – podkreśla.