Ochojska: Dla mnie prezydentem Polski jest Trzaskowski. Wiele wskazuje, że wybory były sfałszowane

- Bardzo lubię prezydenta Trzaskowskiego i dla mnie on jest faktycznym prezydentem Polski, bo uważam, że to on wygrał te wybory (prezydenckie w 2020 r. - red.). To już jest sprawa pomiędzy nimi, nie chcę się na ten temat wypowiadać - odpowiedziała.

Na pytanie, czy wybory zostały sfałszowane Ochojska odparła, że "wiele rzeczy na to wskazuje". Jakie? - Np. nie uwzględniono bardzo wielu głosów z zagranicy. Są takie obliczenia, które pokazują, że gdyby zostały policzone te głosy, jeszcze są jakieś niepewne sytuacje, to ta różnica głosów była tak niewielka, że prezydent Trzaskowski mógł być prezydentem Polski - powiedziała europosłanka.

- Mówimy o poszlakach, a nie stuprocentowych dowodach? - dociekał prowadzący. - Oczywiście - odparła założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, dodając przy tym: "To, że nie policzono głosów z zagranicy, to jest pewne".

Druga tura wyborów prezydenckich w 2020 r. odbyła się 12 lipca. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda uzyskał 10 440 648 głosów (51,03 proc.), Rafał Trzaskowski - 10 018 263 (48,97 proc.). Frekwencja wyniosła 68,18 proc. Urzędujący prezydent pokonał swego kontrkandydata różnicą ponad 422 tys. głosów.