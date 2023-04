Promocja warta miliony. KPRM prowadzi kampanię wyborczą?

Te tłumaczenia nie przekonują posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego. Jego zdaniem zamówienia planowane na 2022 rok celowo przesunięto na rok wyborczy, bo celem KPRM nie jest informacja, lecz promocja rządu. – To jest kampania wyborcza i to nawet nie zakamuflowana, jak było do tej pory. Finansowanie jej z publicznych pieniędzy jest niedopuszczalne, a takim wydatkom powinna przyjrzeć się PKW – uważa.

Straszenie opozycją

Jego zdaniem już teraz KPRM wykorzystuje budżet na reklamę do celów politycznych, czego przykładem mogą być spoty emitowane w internecie. Mają różną wymowę, np. ostatnio KPRM prowadzi kampanię informującą, że dzięki obniżce podatków wielu Polaków otrzymało zwrot PIT. Niektóre spoty mają jednak polityczny wydźwięk, czego przykładem jest filmik, który trafił do sieci w marcu.

„Globalny kryzys, spowodowany zbrodniczą agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią Covid-19, wstrząsnął światem, który dotychczas znaliśmy” – mówi lektor na tle zdjęć m.in. Władimira Putina i szybko przechodzi do ataku na opozycję. „Zamiast zaproponować działania, jedynie straszyła i przewidywała czarne scenariusze. Chcieli wykorzystać największy kryzys od dekad do swych celów politycznych” – mówi, co zostało zilustrowane zdjęciami m.in. Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy i szefa PO Donalda Tuska.

Następnie muzyka zmienia się na optymistyczną, a widz zaczyna oglądać nagrania z Mateuszem Morawieckim, który uspokaja, że rząd zamroził ceny energii. „Nigdy nie zostawimy polskich rodzin, emerytów i firm samych sobie” – podsumowuje lektor, co jest ilustrowane ujęciem z Morawieckim przybijającym „piątkę” dziecku w przedszkolu.

Niejasne wydatki

Czy czeka nas zalew podobnych reklam? Tego obawia się Dariusz Joński, a wydatki KPRM na reklamę nie muszą się skończyć na 15 mln zł. W planie zamówień na 2023 rok znalazły się też mniejsze przetargi, dotyczące m.in. usług kreacyjno-strategicznych w zakresie przygotowania kampanii społecznych za 475 tys. zł, emisji materiałów informacyjno-promocyjnych w kinach za 477 tys. czy produkcji filmów reklamowych i reklam audio za 400 tys. zł.

Ile w tym roku KPRM wyda w sumie na reklamę? Centrum Informacyjne Rządu na to pytanie nam nie odpowiedziało. Nie podało też wydatków na reklamę z lat ubiegłych, odsyłając do zamówień publikowanych w internecie. Wynika z nich np., że w ubiegłym roku KPRM również ogłosiło przetargi na reklamę w prasie, internecie i outdoorze, rezerwując na to łączny budżet 11 mln zł.