Lasek: Najwyższy czas skończyć taniec na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej

- Na pewno nie było to wynikiem zamachu i podłożenia materiałów wybuchowych. Wszyscy, którzy byli na miejscu zdarzenia: polscy prokuratorzy, polscy biegli i pirotechnicy są zgodni co do przyczyn wypadku. Ludzie od Antoniego Macierewicza, którzy nigdy nie mieli dostępu do wraku i czarnych skrzynek, prowadzą tzw. badanie zdalne za pomocą zdjęć i dokumentów. I tylko oni mają inne zdanie ws. katastrofy. Najwyższy czas skończyć taniec na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej. Trzeba zająć się tym co jest naprawdę ważne, czyli sprawić, by taka katastrofa się nigdy więcej nie powtórzyła - podkreślił parlamentarzysta.

Lasek zwrócił także uwagę na to, że "prokuratura bada wszystkie wątki ws. katastrofy smoleńskiej".

Czytaj więcej Polityka 1500 stron. Macierewicz złoży zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta - Większość materiału to materiał, który nie jest znany publicznie - powiedział poseł PiS Antoni Macierewicz, zapowiadając na antenie Polskiego Radia złożenie do prokuratury obszernego zawiadomienia wraz z 17 załącznikami w sprawie podejrzenia przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 r.

- Jeżeli prokuratura nie wszczęła postępowania z art. 134 (zamach na życie prezydenta) to znaczy, że nie ma do tego żadnych podstaw. Jarosław Kaczyński powiedział, że "ma nadzieję, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy zajmą się tą sprawą". To znaczy, że ci, którzy teraz prowadzą śledztwo nie są odważni? A może są politycznie sterowani? To pokazuje także brak zaufania prezesa PiS-u do swojego koalicjanta, Solidarnej Polski - uważa poseł.