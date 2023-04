Choroby dopadły senatorów

W obronie Feinstein stanęli inni politycy z jej partii. – Nigdy nie widziałam takiej reakcji w przypadku, gdy senator był chory. Senator Feinstein zasługuje na szacunek i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia – powiedziała była przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, oskarżając członków swojej partii o seksizm oraz nawiązując do polityków rodzaju męskiego, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli wykonywać swoich obowiązków legislacyjnych.

Wśród nich był m.in. senator Harry Reid, który w wypadku stracił wzrok w jednym oku, senator Tim Johnson, który w 2006 r. miał krwotok do mózgu, czy senator Mark Kirk, który miał udar w 2012 r. Pelosi od dawna broni ustawodawczyni ze swojego stanu, która podobnie jak ona przez lata przecierała szlaki kobietom w polityce waszyngtońskiej zdominowanej przez mężczyzn.

W zastępstwie

– Nikt nie wypomina nieobecności Mitchowi McConnellowi – zauważył senator Christopher Murphy, demokrata z Connecticut. Rzeczywiście, choć nie były znane szczegóły leczenia McConnella, republikanie powstrzymywali się od słów krytyki. Choć nie zabrakło dyskusji na temat, kto by go zastąpił, jeżeli McConnell nie mógłby powrócić do swoich obowiązków. On sam jednak nie przejawia ochoty usunięcia się w cień.

Podczas kilkutygodniowej nieobecności w jego imieniu wydano kilka oświadczeń legislacyjnych, w tym te, które wraz z nim podpisał sen. Chuck Schumer, lider demokratycznej większości, dotyczące uwolnienia reportera „Wall Street Journal” Evana Gershkovicha, uwięzionego w Rosji.

Jeżeli Feinstein miałaby zrezygnować ze stanowiska przed upływem jej kadencji, gubernator jej stanu Gavin Newsom musiałby nominować osobę na jej miejsce. Taka nominacja to ogromna podpora w wyborach na kolejną kadencję. A będzie to zacięty wyścig, bo miejsce po Feinstein już na celowniku ma spora grupa polityków, w tym kongresman Adam Schiff wspierany przez Pelosi, kongresmenka Barbara Lee czy Katie Porter.