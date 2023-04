Finał głośnej sprawy z nietrzeźwym posłem Sterczewskim

– Po wydaniu przez komisję opinii bieg sprawy w Sejmie się kończy, a postępowanie może podjąć policja – tłumaczy nam Kazimierz Smoliński z PiS, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Za jakie konkretnie wykroczenie policja chce ukarać posła, z wniosku z nie wynika. Zgodnie z taryfikatorem za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2,5 tys. złotych, a po spożyciu mniejszej ilości alkoholu (0,2-0,5 promila) – w wysokości tysiąca złotych.

Proszony o komentarz poseł Sterczewski odesłał nas do swoich mediów społecznościowych. „Wczoraj sejmowa komisja regulaminowa zaopiniowała pozytywnie wniosek o uchylenie immunitetu i pociągniecie mnie do odpowiedzialności karnej w związku z wykroczeniem drogowym, do którego doszło 28 czerwca ubiegłego roku. Dlaczego to tyle trwało? Tak, jak obiecałem, złożyłem wniosek w pierwszym możliwym terminie, gdy tylko policja przesłała do Sejmu odpowiednie dokumenty” – napisał.

Dodał, że wpłacił 5 tysięcy zł na Fundację Amber, która pomaga ofiarom wypadków drogowych. „Raz jeszcze przepraszam za tę sytuację. Dotrzymuję słowa i ponoszę konsekwencję za swoje działania. Teraz czekam na wymierzenie zasłużonej kary i skupiam się na pracy poselskiej” – napisał.