Australia: Karol III będzie tytułowany „neutralnie płciowo”. Koniec ze słowem "król"?

Wielkimi krokami zbliża się formalna koronacja Karola III, która zaplanowana została na 6 maja bieżącego roku. Ceremonia koronacji odbędzie się w Opactwie Westminsterskim. Uroczystość poprowadzi arcybiskup Canterbury, Justin Welby. Wraz z królem koronowana zostanie jego małżonka, Kamila. Jak podaje Sky News koronacja będzie prawdopodobnie krótsza i skromniejsza niż poprzednie takie ceremonie. Według niektórych może potrwać zaledwie ok. godziny. Pałac Buckingham podał, że ceremonia będzie "odzwierciedlać obecną rolę monarchy" i "będzie skierowana ku przyszłości", a jednocześnie "zakorzeniona w tradycji".

Od chwili włożenia Karolowi III na głowę korony zostanie on oficjalnie królem Wielkiej Brytanii i Głową Wspólnoty Narodów. Monarchę Wielkiej Brytanii uznaje się bowiem także za głowę państw takich jak Kanada, Nowa Zelandia czy Australia. Z doniesień medialnych wynika, że nie wszędzie będzie on tytułować się tak samo.

Tytuł "król" jest zbyt męski?

Jak podaje portal The Australian, mimo że Australia pozostaje pod brytyjskim zwierzchnictwem, to kraj ten zdecydował się zrezygnować z tytułowania Karola III "królem". Władze Australii stwierdziły bowiem, że tytuł ten brzmi zbyt męsko i powinien zastąpić go tytuł „neutralny płciowo”.

Z podawanych informacji wynika, że używany nie będzie więc tytuł ani „król”, ani „on”, lecz „sovereign”, oznaczający „władcę, monarchę”. Choć w języku polskim słowa te są rodzaju męskiego, to w angielskim można je rozumieć różnie. Z użytku ma wyjść również sformułowanie „Jego królewska wysokość”.