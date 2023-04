Trump pozywa byłego prawnika. Chce 500 mln dolarów

Trump jest pierwszym byłym prezydentem USA, któremu postawiono zarzuty karne.



W pozwie przeciwko Cohenowi Trump twierdzi, że prawnik niezgodnie z prawdą określił go jako rasistę w książce z 2020 roku zatytułowanej "Nielojalny". Cohen miał też przedstawiać wymyślone rozmowy z Trumpem z czasów, gdy był jego prawnikiem.



Cohen w 2018 roku przyznał się do naruszenia federalnego prawa wyborczego w związku ze sprawą wypłaty 130 tys. dolarów Stormy Daniels. Za to i inne naruszenia prawa skazano go na trzy lata więzienia. W zeznaniu przed komisją Kongresu w 2019 roku Cohen nazwał Trumpa "rasistą i oszustem".

Trump i Stormy Daniels - o co chodzi w sprawie?

Donald Trump został 30 marca oskarżony przez wielką ławę przysięgłych Nowego Jorku o fałszowanie dokumentacji związanej z płatnościami dokonanymi m.in. na rzecz gwiazdy filmów porno Stormy Daniels. Trump płacił Daniels za to, żeby przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku na jaw nie wyszedł ich wcześniejszy romans.

Sprawa przeciwko Donaldowi Trumpowi ma związek z wypłatą 130 tys. dolarów gwieździe filmów pornograficznych, Stormy Daniels, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.