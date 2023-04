Start z list PiS? Kukiz ujawnia, jakie warunki postawi Kaczyńskiemu

Lider Kukiz'15 przekonywał, że ze statutu Fundacji "Potrafisz Polsko!" wynika, że zajmuje się ona działalnością dobroczynną oraz szerzeniem wartości demokratycznych. - Nikt w zarządzie fundacji od 2015 roku nie pobiera ani grosza z tytułu pracy w tej fundacji - podkreślił.

Kukiz przekazał w Trójce, że o projekcie "Instytut Demokracji Bezpośredniej" i konieczności edukowania polskiego społeczeństwa na temat "instytucji demokracji" rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim (PiS) od co najmniej roku.

Poseł zaznaczył, że fundacja kieruje projektem. - Fundacja nie pozyskuje ani jednego grosza (...) z tytułu prowadzenia tego projektu - oświadczył Kukiz. - My się tym projektem opiekujemy, tutaj ani grosz nie zostaje w fundacji - przekonywał. Wcześniej politycy opozycji zarzucali Kukizowi, że wchodził do Sejmu jako przedstawiciel środowisk antysystemowych, a teraz "bierze miliony od rządu".

Kukiz mówi, kiedy siądzie do rozmów z Kaczyńskim

W środę w Polskim Radiu Paweł Kukiz był też pytany o swój start z list PiS w wyborach parlamentarnych oraz o to, czy sprawa "rozbija się" o projekt dotyczący sędziów pokoju (przeciwko któremu jest koalicyjna Solidarna Polska). - Nie tylko. Głosowanie sędziów pokoju przez Sejm jest warunkiem sine qua non jakichkolwiek rozmów o jakiejkolwiek przyszłej współpracy - odpowiedział.

- Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za sędziami pokoju, to wówczas usiądę z prezesem Kaczyńskim do rozmów i wtedy powiem: panie prezesie, czy jest pan w stanie wpisać do programu Zjednoczonej Prawicy zmianę ordynacji wyborczej na taką, która nadaje każdemu obywatelowi indywidualne bierne prawo wyborcze, czy jest pan w stanie wpisać zniesienie immunitetu posła, senatora, sędziego, prokuratora, pozostawienie jedynie materialnego, czy możemy rozszerzyć działanie ustawy antykorupcyjnej na wszelkie szczeble samorządu? - ujawnił w Trójce Kukiz.