Sawicki został zapytany o to, jaki jest stan rozmów koalicyjnych pomiędzy Polską 2050 i PSL-em.

- W kwestiach programowych zbliżamy się do końcowego porozumienia, choć na pewno program będzie jeszcze rozwijany. Natomiast porozumienie polityczne powinno zostać zawarte do końca kwietnia. Myślę, że okres bezpośrednio po Wielkanocy, to dobry czas na ogłoszenie wspólnego startu do Sejmu - stwierdził parlamentarzysta.

Celem Polski 2050 i PSL-u jest budowa oferty programowej, która pozwoli nam wskazać kandydata na premiera i zbudować nowy rząd Marek Sawicki, poseł PSL-u

Poseł PSL-u odniósł się następnie do słabych notowań sondażowych Polski 2050 i (8 proc.) i (4 proc.) PSL-u.

- Wielu akolitów pomysłów jednej listy wyborczej opozycji ciągle odprawiają to samo nabożeństwo. Jeżeli raz brało się udział w takim nabożeństwie i nie dostało się rozgrzeszenia, to nie ma sensu do niego wracać. Wiele badań pokazuje, że gdy Polska 2050 i PSL pójdą na jednej liście, a KO i Lewica pójdą osobno, to wtedy opozycja uzyska najlepszy wynik. Ten cel powinien przyświecać liderom opozycji. Jestem zwolennikiem dyskusji o programie, i do takiej debaty zapraszamy wszystkie partie opozycyjne j- podkreślił polityk.

Sawicki został także zapytany o to, jakie są różnice w światopoglądzie polityków Polski 2050 i PSL-u.

- W PSL-u nigdy nie było dyscypliny w kwestiach światopoglądowych. Tradycyjnie jesteśmy chrześcijańscy i narodowi. Ogląd na gospodarkę i sprawy związane z rolnictwem zdecydowanie łączą nasze środowiska polityczne - zaznaczył.

