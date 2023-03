Poseł Solidarnej Polski w rozmowie z Radiem Plus wypowiadał się na temat możliwości koalicji z Konfederacją po jesiennych wyborach parlamentarnych.

- Zawsze mówiłem, że nie ma wrogów na prawicy. Zawsze byłem otwarty na współpracę z Konfederacją. Różnią nas pewne kwestie. My jesteśmy zdecydowanie antyrosyjscy, poglądy pana Brauna czy Korwina-Mikkego (...) są poglądami, które całkowicie odrzucamy. Nie akceptujemy żadnych poglądów, które są prorosyjskie - mówił Janusz Kowalski.

Czytaj więcej Polityka Soboń o Mentzenie: Nie mogę zabronić gadania głupot - Jest rok wyborczy. Nie mogę nikomu zabronić gadania głupot. Śpiewka o wywracaniu stolika jest grana co cztery lata przez różne ugrupowania - stwierdził wiceminister finansów Artur Soboń, nawiązując do słów Sławomira Mentzena.

- Jest tam wielu bardzo dobrych polityków. Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka, z którym się w wielu obszarach zgadzam, myślę, że nawzajem. Zobaczymy, co po wyborach. Jesteśmy w tej chwili konkurentami - dodał.

Kowalski ma nadzieję, że Zjednoczona Prawica pójdzie razem do wyborów i uzyska co najmniej 231 mandatów w Sejmie, co zapewni jej większość.

- Jeżeli wyborca liberalny z dużego miasta zastanawia się na kogo oddać głos i nie chce poprzeć Zjednoczonej Prawicy, do czego zachęcam, to niech zagłosuje na Sławomira Mentzena, niech nie głosuje na Donalda Tuska i Szymona Hołownię. Głos na eurosceptyków, eurorealistów, którzy w wielu kwestiach myślą jak Solidarna Polska, jest dobry dla Polski - mówił Kowalski.

Czytaj więcej Polityka Bosak: Piątka Mentzena nie istnieje. Zaczepki Tuska nas nie interesują - Na pewno nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy Morawieckiego, ani do powrotu Tuska do władzy - powiedział szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, który w Polsat News pytany był też m.in. o tzw. piątkę Mentzena.

- Mentzen byłby dobrym eksperymentem na ministra finansów - ocenił. - Ludzie, którzy mają dużą część poglądów podobnych powinni ze sobą rozmawiać - dodał.

Zapytany czy zagłosowałby za koalicją Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją i stanowiskiem ministra finansów dla Sławomira Mentzena, Kowalski odpowiedział, że "nie widziałbym w tym problemu". - Ufam, że w Konfederacji nie zwycięży skrzywienie protuskowe, jakie prezentuje Janusz Korwin-Mikke, który mówi, że może iść nawet z Tuskiem - powiedział.