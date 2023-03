Z sondażu Ipsos dla OKO.press i radia TOK FM wynika, że gdyby wybory do parlamentu miały się odbyć w najbliższym czasie, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z 34 proc. poparcia. Na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska – 27 proc. Głosów. Podium zamyka Konfederacja z dużym wzrostem notowań - 11 proc. głosów. "My nie chcemy zasiadać przy tym stoliku, chcemy go wywrócić" - stwierdził Sławomir Mentzen na Twitterze.

Do słów Mentzena odniósł się w rozmowie z Polsat News wiceminister finansów Artur Soboń. - Jest rok wyborczy. Nie mogę nikomu zabronić gadania głupot. Śpiewka o wywracaniu stolika jest grana co cztery lata przez różne ugrupowania - stwierdził.

Polityk mówił też o zapowiedziach Donalda Tuska, który zapowiedział, że „jeśli Platforma wygra wybory parlamentarne, to odciąży małe firmy i zobowiąże ZUS, aby płacił chorobowe za pracownika od pierwszego dnia”.

Zdaniem wiceministra obecnie małe firmy nie są w gorszej sytuacji niż w ostatnich latach. - Dziś jesteśmy na etapie, gdzie mamy setki spotkań w różnych miejscach kraju pod hasłem "Przyszłość to Polska" i rozmawiamy o propozycjach na kolejne cztery lata rządów - powiedział.

Soboń skomentował także wpis, który na Twitterze opublikował poseł KO Marcin Kierwiński. ”Najpierw Moskwa chciała Polakom zabierać paszporty. Teraz Czarnek marzy o tym, by tym, którzy są przeciwko PiS odbierać obywatelstwo. Tylko krok dzieli tych ludzi od wezwania do pogromów" - napisał polityk, odnosząc się w ten sposób do spotkania ministra edukacji z mieszkańcami Lublina. Jedna z występujących nazywała polityków opozycji i ich zwolenników "bandą", "mających w głowie inaczej". Zapytała również, czy nie powinno się tych "jawnych zdrajców ojczyzny pozbawić obywatelstwa". - Zgadzam się z panią - odparł Czarnek.

- Rozumiem, że Kierwiński pisze tweety ale proszę mnie zwolnić z komentowania tego wariatkowa z drugiej strony. Na swoich spotkaniach Tusk suspendował mnie z Kościoła katolickiego - stwsierdził Soboń, odnosząc się do tego wydarzenia.