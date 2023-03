W ostatnich dniach przewodniczący Platformy Obywatelskiej kilkakrotnie odnosił się do Konfederacji. Podczas jednego z wystąpień nazwał tę partię "radykalną przybudówkę PiS-u".

- Donald Tusk jest człowiekiem, który jest w stanie powiedzieć wszystko - skomentował w poniedziałek poseł Konfederacji Robert Winnicki, proszony w Radiu Wnet o komentarz.

"Nie należy przywiązywać się do tego, co mówi Tusk"

Polityk dodał, że Tusk "jest w stanie zakładać Kongres Liberalno-Demokratyczny, a potem głosić socjalistyczne pomysły gospodarcze; jest w stanie przed kampanią prezydencką brać ślub kościelny i fotografować się z krzyżem, i jest w stanie potem atakować wartości religijne Polaków; jest w stanie być antyaborcyjny i być proaborcyjny".

- Tak że nie należy przywiązywać się do tego, co mówi Donald Tusk, natomiast to, co on mówi, jest wyrazem jego pewnej desperacji jak sądzę, tzn. Konfederacja jako jedyna partia wolnorynkowa w Polsce przyciąga do siebie również te grupy, które kiedyś pokładały nadzieję w Tusku - ocenił Winnicki, wymieniając w tym kontekście przedsiębiorców.

Winnicki o źródłach inflacji w Polsce

Niedawno lider Platformy zaproponował świadczenie dla matek wracających do pracy - miałoby to być tzw. babciowe w wysokości 1500 zł miesięcznie. - Donald Tusk mówi dokładnie to samo, co Jarosław Kaczyński. Dzisiaj Donald Tusk jest człowiekiem, który tak samo jak Jarosław Kaczyński mówi, że pieniądze biorą się z tego, że państwo je wydrukuje albo Unia je przyniesie w walizce, a Konfederacja jako jedyna partia pracy na polskiej scenie politycznej mówi: nie, z pracy biorą się pieniądze, z oszczędności, z innowacyjności - skomentował Winnicki.

Pytany o "babciowe" i program 500 plus poseł mówił, że jeśli główny spór w kampanii wyborczej pomiędzy dwiema najważniejszymi partiami dotyczy tego, jakiego rodzaju zasiłki dawać, "to znaczy, że idziemy w bardzo złym kierunku". - Konfederacja chce iść w kierunku dokładnie przeciwnym - zaznaczył.

Winnicki mówił, że najgorszym skutkiem wprowadzenia 500 plus jest "rewolucja w myśleniu Polaków o tym, skąd się biorą pieniądze". Poseł zaprzeczył, by 500 plus było powodem wysokiej inflacji w Polce. - Zasadniczym czynnikiem inflacyjnym jest polityka covidowa, polityka lockdownowa tego rządu w ostatnich latach i masowe drukowanie pieniędzy - ocenił.

Sprawa "rozliczenia PiS-u"

Robert Winnicki został w Radiu Wnet zapytany, czy po wyborach Konfederacja "zamierza rozliczyć PiS za zadłużanie Polski i wyprowadzenie olbrzymich kwot poza budżet". - Tak. Nie tylko za to - odparł poseł. - Do rozliczenia jest również cała polityka pandemiczna tego rządu i setki tysięcy nadmiarowych zgonów, i kondycja zdrowotna społeczeństwa, które do dzisiaj bardzo cierpi z tego powodu, że zamknięto ochronę zdrowia - powiedział.

Dzisiaj Donald Tusk jest człowiekiem, który tak samo jak Jarosław Kaczyński mówi, że pieniądze biorą się z tego, że państwo je wydrukuje albo Unia je przyniesie w walizce. Robert Winnicki

Czy w sprawie "rozliczenia PiS-u" Konfederacja porozumiałaby się z Donaldem Tuskiem? - pytał dziennikarz. - Myślę, że te cele powinny być zarówno dla pisowców, jak i platformersów, ponieważ PiS jakoś okazał się wyjątkowo indolentny i nieudolny jeśli chodzi o rozliczanie Platformy - odpowiedział poseł. Pytany, czy "wsadzi do jednej celi Tuska z Kaczyńskim", Winnicki odparł: - Myślę, że na to zasługują.