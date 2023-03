Mentzen: 500 plus to marnotrawstwo. Tak, pobieram to świadczenie na troje dzieci

— To jest olbrzymie marnotrawstwo. Nie widzę żadnego powodu, żeby dalej utrzymywać 500 plus — stwierdził w "Onet Opinie" lider Nowej Nadziei, współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Przyznał jednak, że sam korzysta ze świadczenia na trójkę swoich dzieci. Doszło do wymiany zdań z prowadzącą program Renatą Grochal. — A czy hipokryzją byłoby pozwanie kogoś do sądu, który uznaje pani za pisowski i zależny od władzy? — odpierał zarzuty polityk.