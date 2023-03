W sobotę w rozmowie z francuską telewizją LCI ambasador Polski we Francji, Jan Emeryk Rościszewski, mówił o inwazji Rosji na Ukrainę. Dyplomata stwierdził, że jeśli Ukrainie nie uda się obronić niepodległości, to Polska nie będzie miała wyboru i będzie zmuszona przystąpić do konfliktu. Ambasada RP w Paryżu wydała oświadczenie, w którym przekonywała, że wypowiedź Rościszewskiego jest interpretowana w oderwaniu od kontekstu.

Reklama

Czy na biurku prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się wniosek o odwołanie ambasadora Polski we Francji? Pytany o to w RMF FM sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że nie ma takiego wniosku. Minister zaznaczył, że tego typu wnioski są składane przez ministra spraw zagranicznych za zgodą premiera.

Czytaj więcej Polityka Polska ambasada we Francji: Ambasador mówi, że Polska nie jest w stanie wojny "Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy" - w ten sposób polska ambasada we Francji tłumaczy budzącą kontrowersję wypowiedź polskiego ambasadora we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego. Do wypowiedzi odniósł się też szef komisji spraw zagranicznych w Sejmie, Radosław Fogiel.

Przydacz: Polska nie jest częścią tej wojny

Przydacz mówił, że "przysłuchiwał się" wypowiedzi ambasadora Rościszewskiego. Gdy przytoczono mu fragment słów szefa polskiej placówki w Paryżu, prezydencki minister oświadczył: - Stanowisko Polski jest w tym kontekście bardzo jasne: Polska nie jest częścią tej wojny i nie chce być częścią żadnej innej wojny.

- Wojna jest złem. My jako dyplomacja prezydenta i prezydent wspólnie także z rządem robimy wszystko, aby Polska była bezpieczna i trzymała się jak najdalej od jakiejkolwiek działalności agresywnej na terytorium Polski - dodał Przydacz.

Reklama

- Dzisiaj przyszłość naszego bezpieczeństwa rozgrywa się na froncie Donbasu i dlatego wszyscy, jako Europa, popieramy Ukrainę i wspieramy ją po to, aby odpychać i odstraszać Rosję jak najdalej - oświadczył.

Nasze stanowisko jest takie, aby Polska była bezpieczna. Marcin Przydacz

Przydacz o kontekście wypowiedzi ambasadora

Co oznaczały słowa ambasadora Rościszewskiego, że będziemy musieli zaangażować się w ten konflikt? - został w RMF FM zapytany Przydacz. - Szerszy kontekst tej wypowiedzi ogniskuje się wokół takiej myśli: jeśli Ukraina padnie, to Rosja będzie miała apetyt na dalsze podboje - odpowiedział minister.

- Myślę, że to trawestacja myślenia, które przedstawił prezydent Lech Kaczyński w Gruzji: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a później być może i Polska. Myślę, że o to chodzi. Nikt nie chce dzisiaj być częścią żadnej wojny, dlatego musimy się przygotowywać, zbroić po to, aby nikomu nigdy nie opłacało się nas zaatakować - mówił minister.

"Wspieramy Ukrainę, aby tej wojny w Polsce nie było"

Marcin Przydacz przyznał, że wypowiedź ambasadora Polski we Francji została wykorzystana przez rosyjską propagandę. - Rzeczywiście, propaganda rosyjska wielokrotnie wykorzystuje różnego rodzaju wypowiedzi, wypowiedziane w dobrej lub złej wierze - powiedział.

- Ja jeszcze raz podkreślę, jakie jest nasze stanowisko. Nasze stanowisko jest takie, aby Polska była bezpieczna. Po to wspieramy Ukrainę, aby tej wojny w Polsce nie było, aby była jak najdalej od polskiej granicy - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Fogiel o słowach ambasadora we Francji: Burza w szklance wody Ambasador mówił jasno: jeśli Ukraina padnie, Rosja będzie u naszych granic i prędzej czy później do konfliktu dojdzie - mówił w rozmowie z Michałem Kolanką poseł PiS, szef komisji spraw zagranicznych, Radosław Fogiel.

Czy Rościszewski powinien zostać odwołany?

Czy ambasador Polski we Francji powinien stracić stanowisko? - Ambasador Rościszewski został wysłany parę miesięcy temu na placówkę w Paryżu. W wielu aspektach swojej aktywności realizuje bardzo dobrze swoje działania - odpowiedział Marcom Przydacz. Przekonywał, że kontekst wypowiedzi ambasadora "powinien być rozumiany szerzej i szerzej powinno się go widzieć". - Stanowisko Polski, także i ambasadora, zostało przedstawione wielokrotnie w odpowiedni sposób - dodał.