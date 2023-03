W komunikacie, opublikowanym przez MTK, można przeczytać, że rosyjski przywódca jest oskarżany o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Reklama

- On niewątpliwie popełnił zbrodnie wojenne - powiedział Biden dziennikarzom, odnosząc się do Putina.

- Cóż, myślę, że jest to uzasadnione - dodał Biden, odnosząc się do nakazu. - Nie jest on również uznawany przez nas (MTK - red.) na arenie międzynarodowej. Ale myślę, że daje to bardzo mocny sygnał - powiedział prezydent USA.

Stany Zjednoczone odrębnie stwierdziły, że siły rosyjskie popełniły zbrodnie wojenne na Ukrainie i popierają odpowiedzialność sprawców zbrodni wojennych - przekazał rzecznik Departamentu Stanu.

Reklama

"Nie ma wątpliwości, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne i okrucieństwa na Ukrainie, a my jasno stwierdziliśmy, że osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - dodał rzecznik. "To była decyzja, do której prokurator MTK doszedł niezależnie, opierając się na faktach, które miał przed sobą".

Czytaj więcej Opinie Prawne Wojciech Tumidalski: Haga pokazuje Putinowi, że nie może spać spokojnie Nakaz aresztowania Władimira Putina udowadnia, że niezależnie, czy powstanie specjalny trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, widać już jasno, kogo wolny świat uznaje za ofiarę, a kogo za zbrodniarza. Oraz że Putin tej wojny nie wygra.

Posunięcie MTK zobowiązuje 123 państwa członkowskie sądu do aresztowania Putina i przekazania go do Hagi na proces, jeśli postawi on stopę na ich terytorium. W piątek MTK wydał również nakaz aresztowania Marii Lwowskiej-Belowej, rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka, pod tymi samymi zarzutami.

Zatwierdzony przez USA raport naukowców z Uniwersytetu Yale z zeszłego miesiąca stwierdza, że Rosja przetrzymuje co najmniej 6 tys. ukraińskich dzieci w co najmniej 43 obozach i innych obiektach.

Rosja zaprzeczyła oskarżeniom, że jej siły popełniły okrucieństwa podczas inwazji. Kreml ogłosił w piątek, że nakaz aresztowania Putina przez MTK jest oburzający, ale bez znaczenia w odniesieniu do Rosji.

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny i co oznacza nakaz aresztowania

MTK powołano na mocy statutów rzymskich. Ich stronami są 123 państwa, ale nie Rosja i nie Ukraina. To komplikacja, bo MTK nie osądzi zbrodni agresji Rosji na Ukrainę. Ale może badać zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości dokonywane przez siły rosyjskie i może też białoruskie. Ich badanie w MTK jest możliwe, bo Ukraina złożyła wniosek o objęcie jej jurysdykcją MTK.

Reklama

Wniosek o aresztowanie Władimira Putina oznacza, że każde państwo będące stroną Statutu Rzymskiego, jest zobowiązane do zatrzymania oskarżonego, jeśli taka osoba w danym kraju by przebywała, i przekazania go prokuratorom z MTK. „Teraz, jeśli Putin opuści Rosję, zostanie aresztowany i przekazany MTK. Światowi przywódcy zastanowią się dwa razy, zanim uścisną mu dłoń lub usiądą z Putinem przy stole negocjacyjnym” - napisał Andrij Kostin.

Od 2021 roku przewodniczącym MTK jest Polak, Piotr Hofmański. Prawo międzynarodowe zabrania okupantom przemieszczania ludności cywilnej z terytorium, na którym mieszkają, na inne terytoria - powiedział w nagraniu, opublikowanym przez Trybunał. - Dzieci korzystają ze szczególnej ochrony na mocy Konwencji Genewskiej - podkreślił, zaznaczając jednocześnie, że wykonanie nakazu nie będzie proste. - Jako trybunał, sędziowie wydawali nakazy aresztowania. Wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej – powiedział.

MTK osądza osoby fizyczne. W Hadze jest jeszcze Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądzący państwa. Ukraina wystąpiła już w nim przeciw Rosji.