Posłanka KO i liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka zapytana została w rozmowie z Polsat News o ministra sprawiedliwości, który podczas wizyty w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu miał przy sobie broń.

- Dziwi mnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który tak nie ufa swoim kolegom z rządu, że chodzi z bronią. Przecież to są standardy San Escobar - powiedziała Barbara Nowacka, nawiązując do fikcyjnego kraju użytej w 2017 roku przez byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. - Gdzie w poważnym kraju minister chodzi za przeproszeniem z pistoletem w majtkach? - dodała. - No jak to wygląda, o czym to świadczy? - podkreśliła.

Zbigniew Ziobro twierdzi, że wracał wówczas ze strzelnicy oraz że ma pozwolenie na broń i nie mógł jej zostawić w samochodzie, gdyż tak mówią przepisy. - Minister powinien przewidywać, że jak będzie jechał ze strzelnicy, to musi gdzieś zostawić broń. Ale pan minister Ziobro nie umie przewidzieć ani jakie konsekwencje będą przynosiły jego chaotyczne zmiany w prawie, ani jakie konsekwencje mogą być z tego, że po strzelnicy wybiera się na uroczystości - stwierdziła Nowacka. - Trzeba umieć planować swój czas, a tak ośmiesza rząd, ośmiesza siebie, ludzie się zastanawiają czy to kompleksy, czy się chciał pochwalić, czy o co chodzi - dodała. - Wygląda to źle, niepoważnie i niebezpiecznie - zaznaczyła.

Zdaniem Nowackiej na uroczystościach nie ma miejsca na broń. - Ja wcale nie jestem przekonana, czy to dobry pomysł, żeby z bronią wetkniętą w spodnie paradować na uroczystościach. Tam wokół byli ludzie - powiedziała. Jej zdaniem zdarzenie "obrazuj stan mentalności rządzących”. - Im już kompletnie odbiło. Arogancja, bezczelność łamanie prawa i (teraz) to paradowanie z ronią - podkreśliła. - Gdyby tak się zachował ktoś kto ma 30 lat, powiedzielibyśmy, że dzieciak. Ale zachowuje się tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który już trzydziestkę dawno przekroczył - podkreśliła Barbara Nowacka.