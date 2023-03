To może być jeden z najważniejszych punktów w trakcie rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu. Najpewniej w środę po południu Sejm zajmie się obywatelskim projektem, który dotyczy likwidacji TVP Info oraz abonamentu RTV. Z sejmowej trybuny - zgodnie z obecnym planem - wystąpi prezydent Warszawy Rafal Trzaskowski, który już w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku postulował, by TVP Info zostało zlikwidowane. To był jeden z pierwszych postulatów jego kampanii prezydenckiej.

Czytaj więcej Polityka Trzaskowski: TVP jak Russia Today. Polacy zasługują na lepszą telewizję publiczną Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraził swoją opinię na temat przeznaczenia 2,7 mld złotych wartości papierów wartościowych dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji. - Widzimy, że władza chce niemal 3 miliardy złotych przekazać na propagandę. I dlaczego? Dlatego, że zbliżają się wybory, więc trzeba zrobić wszystko, żeby one nie były równe - zaznaczył.

Teraz pomysł wraca w postaci projektu obywatelskiego. A I czytanie tej propozycji odbędzie się w chwili, gdy temat mediów publicznych jest w centrum uwagi sceny politycznej. Już w poniedziałek swoje postulaty dotyczące zmian w mediach publicznych zaproponował Szymon Hołownia. A w PO - jak wynika z naszych informacji - wraca temat bojkotu mediów publicznych. Ale oficjalnych deklaracji jeszcze w tej sprawie nie ma.