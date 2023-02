Doradca Białego Domu: F-16 to kwestia długoterminowej obrony Ukrainy

- Będziemy nadal przyglądać się temu, co jest potrzebne i upewniać się, że dostarczamy to, co jest niezbędne, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje na polu bitwy - zapewnił w rozmowie z CNN Jake Sullivan, doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego.