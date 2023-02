Prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 21-22 lutego. We wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, wygłosi przemówienie do Polaków. Zaplanowane jest także spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz udział Bidena w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki.

W poniedziałek rano okazało się, że prezydent USA Joe Biden złożył niezapowiadaną wizytę w Kijowie. Wyłączono ruch w części stolicy, zwłaszcza na głównych ulicach między centrum a ambasadą USA, a szef ukraińskiego MSZ nagle odwołał wizytę w Brukseli.

Wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie potwierdził w rozmowie z TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski. Dyplomata podkreślił także, że wizyta Bidena w Polsce jest symboliczna. - We wtorek o godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego prezydent USA Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego - powiedział. Jak podkreślał, na wydarzenie "wszyscy są zaproszeni”. - Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą - zaznaczył.

Mark Brzezinski zauważył również, że „to jest historyczny moment”. - Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt - powiedział.