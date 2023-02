W rozmowie z Polskim Radiem 24 posłanka KO Katarzyna Lubnauer mówiła między innymi o wspólnej liście opozycji oraz o tym w jakiej konfiguracji opozycja wystartuje w nadchodzących wyborach. - My na pewno będziemy szli do wyborów jako Koalicja Obywatelska, czyli PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni - powiedziała. - Szkoda, że nie ma większej konsolidacji po stronie opozycji. To nie zmienia jednak faktu, że wygramy te wybory i zmienimy to, co się dzieje w tej chwili w Polsce - dodała.

- Liczyliśmy, że po stronie demokratycznej opozycji będzie taka wola łączenia się - powiedziała posłanka, zapytana o Szymona Hołownię. - Mam wrażenie, że to co kieruje Szymonem Hołownią, to jest jednak pewne poczucie strasznie silnej chęci grania na indywidualnościach - oceniła. - Tylko to nie jest ten czas - dodała. - Jako opozycja obecna, mam nadzieję, że w przyszłości koalicja rządząca, współpracujemy coraz częściej. Natomiast czym innym jest kwestia wspólnej listy - zaznaczyła.

Posłanka podkreśliła także, że "kwestia tego, kto miałby być premierem będzie rozważana po wyborach, a nie przed". - Przed wyborami musimy przygotować wszystko, żeby wygrać - zaznaczyła.