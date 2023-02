Podczas niedzielnych obrad zarządu Porozumienia zdecydowano, że partia połączy się z AgroUnią Michała Kołodziejczaka. Za utworzeniem nowego ugrupowania głosowało 17 członków zarządu, 7 było przeciw, 4 się wstrzymały.

Przeciwko połączeniu opowiedział się Jan Strzeżek i jego najbliżsi współpracownicy. Jak pisała Interia, w głosowaniu nie uczestniczył Michał Wypij, który już wcześniej podczas rozmowy z portalem sygnalizował, że decyzji o połączeniu i nie rozumie, i nie popiera. - To dla mnie całkowicie niezrozumiała decyzja kierownictwa partii, której nie popieram, i która będzie miała daleko idące konsekwencje - mówił Wypij w czwartek, zapytany o doniesienia w sprawie połączenia.

Podczas zwołanej w Sejmie konferencji prasowej Jan Strzeżek i Michał Wypij poinformowali o swoim odejściu z Porozumienia. Podobną decyzję podjęło także sześciu innych członków zarządu. Decyzja polityków bezpośrednio związana jest z niedzielną decyzją o połączeniu się tej partii z AgroUnią. - To projekt skrajnie niepoważny - podkreślili politycy.

Jak mówił podczas poniedziałkowej konferencji Wypij, pozostanie posłem niezrzeszonym. Polityk przypominał także, że wybrano go na Warmii i Mazurach. Zapewnił, że "będzie nadal realizował mandat na rzecz tych, którzy mi go powierzyli". - Uważam, że mój region zasługuje na więcej - zaznaczył. Jak wyjaśnił, o planach fuzji z AgroUnią dowiedział się w zeszłym tygodniu. Jego zdaniem to próba "walki o przetrwanie".

Jan Strzeżek podkreślił natomiast, że "rozumie zdanie koleżanek i kolegów", ale nie podziela opinii, iż połączenie z ruchem Kołodziejczaka to dobry pomysł.

W grudniu ubiegłego roku założyciela i dotychczasowego lidera Porozumienia Jarosława Gowina zastąpiła Magdalena Sroka.