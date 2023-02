W spocie PiS zamieszczono archiwalne nagranie, na którym generał Wojciech Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego. Później na wideo pokazano Donalda Tuska podczas jego wizyty w Siedlcach. Jeden z uczestników, który reprezentować ma środowisko mundurowych emerytów, krytykuje podejście PiS do spraw emerytur tej grupy i pyta lidera PO, jakie on ma podejście do sprawy. - Krzywdy na pewno będą naprawione - mówi Tusk.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Donald Tusk ma obciążenia Rafał Trzaskowski wysunie się na polityczne czoło w Platformie – mówi Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

„Donald Tusk obiecał byłym esbekom, że jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory, ich krzywdy zostaną naprawione” – napisano na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości w poście, w którym zamieszczono spot.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna z 16 grudnia 2016 roku obniżyła od 1 października 2017 r. emerytury oraz renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.